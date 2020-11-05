Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Tatar'ın Kıbrıs meselesiyle ilgili son dönemdeki temasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında 3 Kasım'da ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya gelmişti.