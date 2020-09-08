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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey Makedonya halkına olan desteğinin süreceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir görüşme yaptığını duyurdu. 

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında dayanışmayı artırma kararı aldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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