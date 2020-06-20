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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "HDP belediyelerin birçoğu görevinin başında. Niye bazıları görevden alındı? Çünkü hazineden vatandaşlar için gelen parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacılar ile bu gücü teröristleri desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım." dedi.

Hafter çağrıları dinlemediğini belirten Çavuşoğlu, "Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Libya için en iyi çözüm siyasi çözümdür." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Almanya'da bazı politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok. Sağ olsun, sol olsun. Ama ırkçılığa karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyor. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Bu adil mi? Objektif bir yaklaşım mı? Türkiye'de sonuçta hukuk sistem var, avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor.

Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de hiçbir anlaşmanın, adımın faydası da yok geçerliliği de. Bunu sözle anlatamadık şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemileri ve anlaşmalarımızla. Bunu yaptık ama bundan sonra tek taraflı mı yapmak isteriz? Hayır. Yunanistan da dahil olmak üzere, herkesle diyolağa hazırız" 

Çavuşoğlu, "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını konusunda Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ve bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü salgına karşı Türkiye sağlık sistemi kapasitesiyle dikkatli önlemler aldı ve virüse karşı güçlü bir şekilde mücadele ettik. Turizm endüstrimiz yabancı konuklar için de hazır. Kendimize güveniyoruz. Turizm ve sağlık sektörlerimize güveniyoruz."

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