  • BIST 1.564
  • Altın 404,531
  • Dolar 6,9965
  • Euro 8,4847
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de telefonda görüştü.

Libya İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı
Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da 28 bin kişi selden etkilendi22 Şubat 2021 Pazartesi 13:20
  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır22 Şubat 2021 Pazartesi 13:20
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü22 Şubat 2021 Pazartesi 13:19
  • Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
  • Başkaleli depremzedelerin yaraları 1 yılda sarıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
  • Başkaleli depremzedelerin yaraları 1 yılda sarıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:11
  • Şanlıurfa’da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm22 Şubat 2021 Pazartesi 13:00
  • Ülkeye kaçak sokulmak istenen 4 örümcek maymunu, korumaya alındı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:58
  • Cezayir'de 'Hirak' protestoları, başlangıcındaki 'taleplerle' iki yıldır artçı etkisini sürdürüyor22 Şubat 2021 Pazartesi 12:50
  • AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti