Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de telefonda görüştü.
Libya İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı
Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.
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