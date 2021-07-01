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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
01 Temmuz 2021 Perşembe 12:27
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