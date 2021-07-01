  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 30 °C
» »

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Müsilaj 55 metre derinlikte öğrencilerin geliştirdiği insansız su altı aracıyla görüntülendi
Müsilaj 55 metre derinlikte öğrencilerin geliştirdiği insansız su altı aracıyla görüntülendi
Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
Miami'de çöken binada 2 kız kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü icra edildi
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü icra edildi
Türkiye ve Azerbaycan ordularının "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan ordularının "Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sürüyor
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Son Eklenen Videolar
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Marmariste Orman Yangını Başladı
Marmariste Orman Yangını Başladı
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti