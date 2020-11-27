  • BIST 1.342
  • Altın 454,798
  • Dolar 7,8139
  • Euro 9,3200
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Nijer'in başkenti Niamey'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Nijer'in başkenti Niamey'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’in başkenti Niamey'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra toplantı kapsamında Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Sidick ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreterinin seçimini ele aldık. Çadlı kardeşlerimize eğitim ve kalkınma desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile de görüştüğünü duyurarak, "Ekonomi, ticaret, tarım ve eğitim alanları başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda geliştireceğiz. Türk Hava Yollarının Male'ye başlattığı uçuşlar ülkelerimiz arasındaki turizme önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paletlerden sıçrayan alev, gecekonduyu küle çevirdi27 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Kasım 2020 Cuma 09:25
  • Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama27 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı27 Kasım 2020 Cuma 09:09
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü27 Kasım 2020 Cuma 09:08
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı27 Kasım 2020 Cuma 09:07
  • Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı26 Kasım 2020 Perşembe 23:04
  • Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası26 Kasım 2020 Perşembe 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti