Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov da yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.