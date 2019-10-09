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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekatla ilgili, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye harekat uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye olası harekatla ilgili, "Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır." dedi.

"Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler (Suriye'nin kuzeyindeki) ve bu şekilde Suriye'nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız." diyen Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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