Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.
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