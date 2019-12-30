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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'yi ziyareti sonrası açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak bilgi vermek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan CHP'yi ziyareti sonrası açıklama

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Kendilerine tezkere ve Libya’daki son durum hakkında bilgi verdik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat zaptıyla ilgili bilgi verdik.
Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları oldu onlara da cevap verdik.
CHP’yi doğrudan bilgilendirmiş olduk. Tezkere konusunda takdir onlarındır. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu aktardık.

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