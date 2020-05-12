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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Haiti ile dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı yapılacak Haiti ile dayanışma mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Haiti ile dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Haitili Dışişleri Bakanı Claude Joseph'in teşekkür mesajına cevap olarak, "Bu zor zamanları birlikte aşacağız. Dost Haiti halkının her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Joseph, Twitter paylaşımında, Türkiye'nin Haiti'nin talebine karşılık vererek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kendilerine tıbbi malzeme yardımında bulunacağını belirterek, Haiti hükümeti adına Türk hükümetine teşekkür etmek üzere Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü kaydetmişti.

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