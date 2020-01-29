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Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz." değerlendirmesine yer verildi. 

Kudüs'ün, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez."

ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı
Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etmişti.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

Donald Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.

Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.

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