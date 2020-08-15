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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin çağrısı, Doğu Akdeniz'de tek taraflı adım atanlara yönelik olmalı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

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