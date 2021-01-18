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Dışişleri Bakanlığı, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam'a yönelik ifadelerini kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir." denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam'a yönelik ifadelerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dinine yönelik ifadelerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İeronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, İslam'ın farklı din ve medeniyetlerin bir arada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dini olduğu vurgulanarak, "Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmelerinin ibret verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başpiskopos'un toplumu İslam’a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir. Avrupa’da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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