  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Dışişleri Bakanlığı: Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin, "Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı: Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasının Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu adımın Filistin davasının savunulması çalışmalarına darbe vuracağı belirtilerek, "İsrail’i Filistin‘e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için tek yolun Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 42 kişi tutuklandı12 Eylül 2020 Cumartesi 08:46
  • MSB, Van'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı12 Eylül 2020 Cumartesi 08:45
  • Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi12 Eylül 2020 Cumartesi 08:44
  • Van'da şehit askerler için tören düzenlendi12 Eylül 2020 Cumartesi 08:42
  • Dışişleri Bakanlığı: Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını şiddetle kınıyoruz12 Eylül 2020 Cumartesi 08:39
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın 'hacker'larına yönelik operasyonda 11 tutuklama12 Eylül 2020 Cumartesi 08:38
  • 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 şüpheli yakalandı12 Eylül 2020 Cumartesi 08:37
  • İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu12 Eylül 2020 Cumartesi 08:37
  • MSB'den, şehit askerler için başsağlığı mesajı11 Eylül 2020 Cuma 23:40
  • Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama11 Eylül 2020 Cuma 23:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti