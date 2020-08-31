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Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgiler çektiğini sananlar ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacak

Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar (Fransa) ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgiler çektiğini sananlar ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadelerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." cevabını verdi.

Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Macron'un sözlerine karşılık, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır." ifadelerini kullanan Aksoy, kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı geldiğini ve emperyalist anlayışların haritalara çizgi çekerek belirleme döneminin geride kaldığını kaydetti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, Akdeniz'de egemenlik tartışmalarıyla ilgili "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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