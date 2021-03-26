  • BIST 1.379
  • Altın 446,084
  • Dolar 8,0384
  • Euro 9,4678
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolünün imzalandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak üniversitelerle iş birliğini önemsediklerini belirterek, "Bu çerçevede, ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Ankara Üniversitemizle çeşitli alanlarda iş birliğini öngören protokolü, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu riyasetinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamızla imzaladık." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu 5 protokol, Bakanlık personeline ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarına Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) yüzde 40 indirimli olarak çeşitli dillerde eğitim verilmesi, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin yerli ve yabancı diplomatlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele verdiği eğitimlerde Ankara Üniversitesinden akademisyen ve kaynak/imkan desteği alması, Diplomasi Akademisinin eğitimlerinde dijitalleşme alanında Ankara Üniversitesi ile iş birliği olanaklarının araştırılması, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki diğer araştırma merkezleri arasında iş birliği tesis edilmesi ve tercüme faaliyetleri alanında iş birliği hususlarını kapsıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi26 Mart 2021 Cuma 13:52
  • 'Kadına şiddete ben de karşıyım' dedi, 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı26 Mart 2021 Cuma 13:21
  • MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi26 Mart 2021 Cuma 13:15
  • Azerbaycan'ın Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Şeki Han Sarayı turist akınına uğruyor26 Mart 2021 Cuma 13:03
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Hamas yöneticisini gözaltına aldı26 Mart 2021 Cuma 13:02
  • Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği protokolü imzalandı26 Mart 2021 Cuma 12:59
  • Hrant Dink davasında karar açıklandı26 Mart 2021 Cuma 11:49
  • Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıyı kınadı26 Mart 2021 Cuma 11:47
  • Bakan Karaismailoğlu: Süveyş Kanalı'ndaki kazada ihtiyaç halinde yardıma hazırız26 Mart 2021 Cuma 11:32
  • Karaman'da aracın kara saplandığı bölgede kaybolan genç aranıyor26 Mart 2021 Cuma 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti