  • BIST 1.462
  • Altın 500,770
  • Dolar 8,3238
  • Euro 10,1502
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'ni bombalamasını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin İsrail tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'ni bombalamasını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul trafiğinde normalleşme etkisi18 Mayıs 2021 Salı 09:25
  • Yaylada babasının ölüm haberi ile fenalaşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı18 Mayıs 2021 Salı 09:15
  • İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi18 Mayıs 2021 Salı 09:14
  • Silahlı kavgada sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu18 Mayıs 2021 Salı 09:13
  • Silivri'de bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı 18 Mayıs 2021 Salı 09:13
  • İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki sokakları, altyapıyı, direniş güçlerine ait noktaları vurdu18 Mayıs 2021 Salı 09:11
  • İsrail, Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu18 Mayıs 2021 Salı 09:11
  • İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığı binasında hasar oluştu18 Mayıs 2021 Salı 09:10
  • Arjantin'de 'İsrail'i kınama, Filistin ile dayanışma' gösterisi düzenlendi18 Mayıs 2021 Salı 09:09
  • Hamas lideri Heniyye, Mısırlı yetkililerle 'İsrail ile ateşkes' konusunu görüştü18 Mayıs 2021 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti