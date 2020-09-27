  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Dışişleri Bakanlığı: Sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı: Sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendiklerini kaydetti.

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, bu saldırılarla Ermenistan'ın, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma' polisleri Adana'da göreve başladı27 Eylül 2020 Pazar 10:33
  • Görme engelliden nafaka için 'nikah tuzağı' iddiası27 Eylül 2020 Pazar 10:31
  • Zeus Altarı'nda 'dilek ağaçları' tıbbi maskelerle doldu27 Eylül 2020 Pazar 10:27
  • Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz27 Eylül 2020 Pazar 09:51
  • Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı27 Eylül 2020 Pazar 09:50
  • Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı27 Eylül 2020 Pazar 09:29
  • Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu27 Eylül 2020 Pazar 09:28
  • Suç örgütü operasyonunda, siyanürle intihar eden kişinin borç senedi bulundu27 Eylül 2020 Pazar 09:26
  • Yıldırım operasyonlarında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi27 Eylül 2020 Pazar 09:20
  • Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı27 Eylül 2020 Pazar 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti