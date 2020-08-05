  • BIST 1.088
  • Altın 458,161
  • Dolar 7,0010
  • Euro 8,2721
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması durumu daha da karmaşıklaştırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması durumu daha da karmaşıklaştırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan Anayasası'nın, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir’deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir."

Geçen sene Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı
Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyrut'ta patlamanın ardından 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:48
  • Ankara'da yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:34
  • Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08
  • Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:06
  • Atama kararları Resmi Gazete'de05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
  • MSB: Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
  • Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti