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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Struma gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Nazi zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan Struma gemisinin Karadeniz'de batırılmasıyla ilgili "Holokost’tan kaçmak isterken 79 yıl önce gemide hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Struma gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan Struma gemisinin bir Sovyet denizaltısı tarafından batırılması sonucu hayatını kaybeden 768 kişinin anılması hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Aksoy, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler ve iş birlikçilerinin zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan Struma adlı geminin 24 Şubat 1942 tarihinde Karadeniz’de uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması neticesinde 768 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim hadiseyi anmak amacıyla, 2015 yılından bu yana her yıl 24 Şubat’ta İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde ve Türk Yahudi Toplumu’nun katkılarıyla Sarayburnu’nda bir tören düzenlenmektedir. Bugün Sarayburnu’nda düzenlenen tören ile, Holokost’tan kaçmak isterken 79 yıl önce 'Struma' gemisinde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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