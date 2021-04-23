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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye'de düzenlenecek seçim yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır." dedi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye'de düzenlenecek seçim yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimlere ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin, uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Bilgiç, "Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Siyasi süreci hiçe sayan başkanlık seçimi kararı
Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitme kararı almıştı.

Başkanlık seçimini, meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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