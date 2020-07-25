  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Yunanistan'a Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tepkisi

Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Yunanistan'a Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Aksoy, Yunanistan'ın, tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocuklarının yine hezeyana kapıldığını kaydeden Aksoy, "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez. Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.
Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dün cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.
Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.
Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi.
Selanik'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.
Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.
Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı dünya basınında yankı buldu25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:19
  • Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:09
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:08
  • İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:06
  • İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı24 Temmuz 2020 Cuma 23:06
  • Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü24 Temmuz 2020 Cuma 23:02
  • Adapazarı'nda sac yüklü TIR devrildi24 Temmuz 2020 Cuma 23:01
  • Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 28 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı24 Temmuz 2020 Cuma 23:00
  • Kahramanmaraş'ta polis, aranan 61 kişiyi yakaladı; 40 tutuklama24 Temmuz 2020 Cuma 21:59
  • Bahçelievler'de yaşanan kavga cep telefonu kamerasında24 Temmuz 2020 Cuma 20:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti