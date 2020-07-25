Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Yunanistan'a Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tepkisi

Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik’te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.