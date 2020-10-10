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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor

Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ‪bugün yerel saatle saat 12.00’da‬ yürürlüğe girmek üzere ilan edilen ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri geldiği ve Azerbaycan'ın da son kez Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat verdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.

Türkiye başından beri ancak Azerbaycan’ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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