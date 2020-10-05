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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde tamamlanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde tamamlanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde bugün düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu" bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Parlamento seçimlerinin sonucunun dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin ardından kurulacak Hükümetin, stratejik ortağımız Kırgızistan ile ikili ilişkilerimizin ve her alandaki işbirliğimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamentonun 120 yeni üyesini belirlemek üzere bugün gerçekleştirilen seçimlerin ilk resmi sonucunu açıklamıştı.

Katılım oranının yüzde 55 civarında olduğu seçimin ilk sonuçlarına göre, 4 siyasi parti yüzde 7'lik barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmış, gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekili seçim yarışına giren 16 siyasi partinden "Birimdik" (Birlik), "Mekenim Kırgızistan" (Vatanım Kırgızistan), "Kırgızistan" ve "Bütün Kırgızistan" meclise girmeyi başarmıştı.

Böylece mevcut Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un aday gösterildiği Kırgızistan Partisi yerini korurken, diğer üç parti ise parlamentoya ilk kez girmiş oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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