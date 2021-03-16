  • BIST 1.560
  • Altın 419,522
  • Dolar 7,5392
  • Euro 8,9909
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, diyalog ve işbirliğini sürdürmektedir

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğini sürdürmektedir." dedi.
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Rusya, diyalog ve işbirliğini sürdürmektedir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan 'Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü olduğu bildirildi. Tarihe 'Moskova Antlaşması' olarak geçen söz konusu belgenin, Türk-Rus ilişkilerinde önemli bir yeri bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bir yıl sonra imzalanan bu antlaşma, dönemin şartları içinde taşıdığı siyasi önemin yanı sıra günümüze kadar geçerliliğini koruyan hukuki sonuçlar da doğurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında yapılan ilk antlaşma olma özelliğini taşıyan 'Moskova Antlaşması', Genç Cumhuriyetimizin doğu sınırlarını belirlerken aynı zamanda, Sovyet Rusya'yla 1'inci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde sergilenen dayanışma ve işbirliğine de zemin teşkil etmiştir. Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğini sürdürmektedir. Bu işbirliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden yönetimi, Çin'e karşı Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirme arayışında16 Mart 2021 Salı 11:30
  • Esed rejiminin sakat bıraktığı 10 yaşındaki İdlibli Muhammed bomba seslerinin korkusuyla yaşıyor16 Mart 2021 Salı 11:30
  • AB içinde aşıların dağıtımına ilişkin 'adaletsizlik' sesleri yükseliyor16 Mart 2021 Salı 11:29
  • Somali Adalet Bakanı Nur, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmasında uluslararası hukuku gözetmediğini söyledi16 Mart 2021 Salı 11:28
  • Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundan Halepçe mesajı: Bu büyük acıyı bugün de paylaşıyoruz16 Mart 2021 Salı 11:28
  • Patara Telsiz İstasyonu'nun, postane olarak da kullanıldığı ortaya çıktı16 Mart 2021 Salı 10:57
  • '4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı16 Mart 2021 Salı 10:56
  • Atık yağlar öğrencilerin elinde sabuna dönüşüyor16 Mart 2021 Salı 10:54
  • Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi16 Mart 2021 Salı 10:53
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Mart 2021 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti