Dışişleri Bakanlığı: Tutsilere yönelik soykırımı 27. yıl dönümünde derin teessürle hatırlıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994'te yaşanan ve insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere yönelik soykırımın 27. yıl dönümünde bir kez daha en derin teessürle hatırlandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından, Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımın 27. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dost Ruanda devletinin ve halkının acılarının samimiyetle paylaşıldığı belirtilerek, taziyeler sunuldu.

1994’ten bu yana Ruanda’nın toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıların takdirle izlendiği vurgulanan açıklamada, 1994'te Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (RUCM) kurulduğu, bu kapsamda mahkeme tarafından 1995'ten bugüne kadar uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal eden 62 kişinin cezalandırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 23 Aralık 2003 ve 26 Ocak 2018 tarihli kararlarıyla 7 Nisan'ı "Ruanda’da Tutsilere Yönelik 1994 Soykırımı Uluslararası Anma Günü" olarak kabul ettiği belirtilirken, "Her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojilerin karşısında yer alan Türkiye, aynı değerleri benimseyen ülkelerle dayanışma içinde, benzer felaketlerin gelecekte tekerrür etmemesi için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü ayrımcılık ve nefret söylemine karşı iş birliği yapılması, RUCM kararlarının uygulanması ve kaçak soykırım suçlularının adalet önünde hesap vermesi bakımından uluslararası toplumun iş birliğinin önemi vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere yönelik soykırımı 27. yıl dönümünde bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz."