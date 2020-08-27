Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da 51 kişinin katili teröriste verilen cezayı 'memnuniyetle' karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Christchurch terör saldırılarının faili Tarrant hakkındaki mahkeme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Christchurch'te 15 Mart 2019'da iki caminin hedef alınması sonucu Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin öldüğü ve Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı hatırlatılarak, "Teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda'da en ağır ceza olan herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin bir kez daha rahmetle anıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir."