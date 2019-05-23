Dışişleri Bakanlığı’ndan, ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısının, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde dün kabul edilen 'ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi' başlıklı karar tasarısı hakkındaki soru üzerine açıklama yayımladı. Aksoy, ABD’deki Türkiye karşıtı çevrelerin, son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarının gözlemlendiğini belirterek, “Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen, ‘ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi’ başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU TÜR KARARLAR, MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR’

Türkiye ve ABD’nin, ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayalı köklü müttefiklik ilişkilerine sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, açıklamasına şunlara yer verdi:

“Dünyanın birçok bölgesinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla birlikte çalışmaktadır. Bu gerçek ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak attığı adımların gerisindeki haklı nedenler göz ardı edilerek alınan bu tür kararlar, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Bu itibarla dostluğuna değer verdiğimiz Amerikan halkının ve temsilcilerinin endişelenmelerine mahal yoktur. Esasen, dostluk ve müttefikliğin gereği, önerdiğimiz çalışma grubuna destek vererek, yapıcı ve samimi bir çaba ortaya koymaktır.”