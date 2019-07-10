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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişlerinin S-400 açıklamasına yanıt olarak, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın S-400 konusuyla ilgili yaptığı, "Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" açıklamasına Türkiye'den yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün (9 Temmuz) S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Türkiye’yi S400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir.

Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S400 sisteminin F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik, ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık.

ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."

ABD DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik" açıklamasında bulunmuştu.

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