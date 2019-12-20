  • BIST 111.254
  • Altın 282,529
  • Dolar 5,9329
  • Euro 6,5763
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte 'Tahsisatlar Yasa Tasarıları'nın ABD Kongresi'nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, kınadı.
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen 'Tahsisatlar Yasa Tasarıları' hakkında yöneltilen soru üzerine açıklamada bulundu. Aksoy, 2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, şunları belirtti:

"ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan 'asgari ücret' müjdesi: İnşallah jestimizi yaparız20 Aralık 2019 Cuma 14:27
  • Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu20 Aralık 2019 Cuma 12:23
  • Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü20 Aralık 2019 Cuma 12:15
  • Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara tepki20 Aralık 2019 Cuma 11:34
  • Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki20 Aralık 2019 Cuma 11:31
  • RTÜK şiddet sahneleri nedeniyle 'Çukur' dizisine ceza kesti20 Aralık 2019 Cuma 11:24
  • Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti20 Aralık 2019 Cuma 09:55
  • 'Kıran-9 Cudi Dağı' ve 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldı20 Aralık 2019 Cuma 09:54
  • Terkos Gölü'nde kayık alabora oldu: 2 kişi kayıp20 Aralık 2019 Cuma 09:41
  • Türkiye ve dünya gündemi 20 Aralık 201920 Aralık 2019 Cuma 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti