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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Wuhan şehrinde coronavirüs'ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni coronavirüs'nün (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığı, vaka sayısının artış eğiliminde olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

Çin’de ikamet eden ve Çin’in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür" denildi.

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