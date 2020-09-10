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Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, bazı Arap Ligi üyelerinin Türkiye'ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı Arap Ligi üyelerinin, kendi yıkıcı gündem ve faaliyetlerini örtmek amacıyla Türkiye'ye yönelik sürdürdükleri asılsız ithamlarını, Arap Ligi'nin 9 Eylül'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısına da taşıdıkları belirtildi. "Söz konusu toplantıda ülkemizle ilgili olarak alınan kararları tümüyle reddediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararların esasen ciddiye alınacak bir tarafı bulunmamaktadır. Zira ülkemizin Arap ülkelerinin toprak bütünlükleri ve siyasi birlikleri ile bölgenin istikrarına büyük önem verdiği ve bu kararların alınmasının arkasında bulunan yönetimlerin aksine, bunların korunması için çaba gösterdiği herkesçe malumdur. Suriye'yi parçalamaya çalışan ve Irak'ın egemenliğini tehdit eden teröristleri destekleyen, Yemen'in tarumar olmasına sebep olan, Libya’da darbecilerin yanında yer alan, Sudan'da istikrarın tekrar tesisini kendi çıkarları için riske atan, ezcümle insanlık dramlarına neden olan rejimlere, milis liderlerine, ayrılıkçı gruplara ve terör örgütlerine destek veren malum yönetimlerin tüm karşı çabalarına rağmen Türkiye, bölgede istikrar ve huzurun temini için yapıcı tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Bu yönetimlerin Filistin davasını yok saydıkları, Filistin'de iki devletli çözüm çabaları ile ortak Arap tutumunu sabote eden girişimler hakkında Arap Ligi'nin karar almasını engelledikleri, Arap halkları tarafından ibretle izlenmektedir. Arap Ligi’ni, bir kez daha, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz."

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