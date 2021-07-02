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Dışişleri Bakanlığı'ndan esir takası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan esir takası açıklaması

Türk Dışişleri, Astana süreci kapsamında kurulan çalışma grubunun projesi çerçevesinde Suriye’de faaliyet gösteren muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını, esir takasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

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