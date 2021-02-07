  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bu sabah kopan bir buzulun bir baraja hasar vermesiyle oluşan sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetinin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışmamızı bildiriyoruz. Söz konusu faciada kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirilmişti.

Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini belirtmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı07 Şubat 2021 Pazar 16:08
  • Türk ve Azerbaycan askerlerine Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi07 Şubat 2021 Pazar 15:58
  • Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona gelindi07 Şubat 2021 Pazar 15:58
  • YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan07 Şubat 2021 Pazar 15:57
  • Hindistan’da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde 150 kişiden haber alınamıyor07 Şubat 2021 Pazar 15:13
  • Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi07 Şubat 2021 Pazar 15:13
  • Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi07 Şubat 2021 Pazar 15:12
  • El Bab'da terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi07 Şubat 2021 Pazar 15:11
  • Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor07 Şubat 2021 Pazar 15:11
  • Iraklı siyaset uzmanları, Ekim'de yapılacak erken seçimin değişim getirmeyeceğini düşünüyor07 Şubat 2021 Pazar 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti