Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olumsuz gelişmlerden dolayı Irak'a seyahat konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak'a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır. Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bakanlığımızca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları yararlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezi ile T.C. Bağdat Büyükelçiliğine ulaşabilecekleri telefon numarası ile mail adresi de paylaşıldı.