  • BIST 1.263
  • Altın 477,674
  • Dolar 7,8917
  • Euro 9,2853
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.
Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meksika'nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve hasara yol açmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.

Meksika'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında11 Kasım 2020 Çarşamba 15:14
  • İstanbul'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu11 Kasım 2020 Çarşamba 15:11
  • Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne kısıtlama11 Kasım 2020 Çarşamba 14:50
  • Nevşehir'de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu11 Kasım 2020 Çarşamba 14:36
  • Başkan Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' iddialarına net yanıt11 Kasım 2020 Çarşamba 14:34
  • Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı11 Kasım 2020 Çarşamba 14:19
  • Türkiye'den yeni NAVTEX kararı11 Kasım 2020 Çarşamba 14:15
  • Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma süresi uzatıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 13:41
  • Borsa İstanbul'da rekor11 Kasım 2020 Çarşamba 13:32
  • Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı11 Kasım 2020 Çarşamba 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti