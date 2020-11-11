Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meksika'nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve hasara yol açmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Dost Meksika Hükümeti ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı verildi.

Meksika'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Sel nedeniyle çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü belirtilmişti.