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Dışişleri Bakanlığından Myanmar'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da dün meydana gelen toprak kayması sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından Myanmar'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bir yeşim taşı maden sahasında toprak kayması sonucu en az 162 kişinin hayatını kaybettiğinin, 54’ün üzerinde yaralının ve bu aşamada sayısı bilinmeyen kayıpların bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Myanmar halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor, kayıpların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar'da, Kachin eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 162 madenci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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