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Dışişleri Bakanlığından 'Suriye'ye BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılması'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nin Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların 1 yıl devam etmesi konusunda anlaşma sağlanması hakkında açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığından 'Suriye'ye BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının uzatılması'na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Temmuz'da aldığı aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasını Cilvegözü-Babülhava sınır geçişini içerecek şekilde 12 ay süreyle uzatıldığı hatırlatıldı.

"Diğer taraftan, mekanizmanın önemli bir unsurunu teşkil eden Öncüpınar-Babüsselame sınır geçişine bu defa BMGK kararında yer verilmemesi talihsiz bir yaklaşımdır." denilen açıklamada, bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılmasının Halep bölgesindeki yaklaşık 1,3 milyon sivile insani erişimi zorlaştıracağı ve Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracağına işaret edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Türkiye, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edecek, anılan yardım mekanizmasında meydana gelen değişikliğin yol açabileceği ilave sınamalarla baş edilmesi için BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarla eşgüdüm ve iş birliği içinde hareket edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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