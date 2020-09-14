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Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir." açıklamasında bulundu.
Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin, "Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir." açıklamasında bulundu.

Sözcü Aksoy, GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasıyla ilgili soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, 12 Eylül'de GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırasının Kıbrıs Türk tarafını yok saydığını belirtti.

"Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir." ifadesini kullanan Aksoy, ABD’nin son dönemde GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımların Ada’da bulunan iki halk arasındaki dengeyi bozduğunu ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırdığını kaydetti.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, teamülleri hilafına Ada’yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesinin de bu bakımdan dikkat çekici olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Ada’da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir.

ABD’yi, Kıbrıs Adası'nda geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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