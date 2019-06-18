  • BIST 93.588
  • Altın 252,491
  • Dolar 5,8316
  • Euro 6,5288
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Dışişleri ile Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ baskını

Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı çalışanı 8 kişi ile eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı 2 kişinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Dışişleri ile Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ baskını

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında çoğu Sağlık Bakanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde görevli 8 şüpheli ile burada çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4 zanlının yanı sıra özel sağlık kurumlarından 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından KHK ile ihraç edilen 2 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Açıklamada, 11 kişinin yakalandığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında soruları cevapladı18 Haziran 2019 Salı 10:35
  • Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı18 Haziran 2019 Salı 10:34
  • Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı18 Haziran 2019 Salı 10:27
  • Mursi'yi yavaş yavaş zehirlediler!18 Haziran 2019 Salı 10:16
  • 5 yaşındaki çocuğa istismar iddiası öğretmen kaçtı: Okuldan açıklama var18 Haziran 2019 Salı 10:07
  • Sayıştay'dan yeni açıklama18 Haziran 2019 Salı 09:55
  • Mursi'nin vefatı sonrası Suudi Arabistan'dan tepki çeken paylaşım18 Haziran 2019 Salı 09:52
  • 30 ilde aynı anda düğmeye basıldı: 154 gözaltı kararı18 Haziran 2019 Salı 09:49
  • Terör operasyonunda yakalanan 30 şüpheli HDP üyesi çıktı18 Haziran 2019 Salı 09:48
  • Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı18 Haziran 2019 Salı 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti