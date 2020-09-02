  • BIST 1.085
  • Altın 465,731
  • Dolar 7,3544
  • Euro 8,7601
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına ilişkin, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Sözcü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşıladıklarını bildirdi.

Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi02 Eylül 2020 Çarşamba 09:10
  • Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz02 Eylül 2020 Çarşamba 09:09
  • İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak02 Eylül 2020 Çarşamba 09:08
  • Kaza şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, toprağa verildi01 Eylül 2020 Salı 23:27
  • Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı01 Eylül 2020 Salı 23:27
  • Marmaris'te 41 kaçak göçmen kurtarıldı01 Eylül 2020 Salı 23:26
  • Nallıhan'da yeniden orman yangını01 Eylül 2020 Salı 23:26
  • İş makinesi doğalgaz borusunu deldi01 Eylül 2020 Salı 23:25
  • Sultanbeyli'de salgın ve filyasyon toplantısı01 Eylül 2020 Salı 23:24
  • Halı ve yorgan dükkanı, yangında küle döndü01 Eylül 2020 Salı 23:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti