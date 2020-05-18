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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerinde, Türkiye'nin, ana vatanlarından zorla sürgün edilen soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarına desteğinin süreceğini bildirdi.
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek

Konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin, 76 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiklerini belirtti.

Aksoy, 250 bin Kırım Tatarı'nın büyük bir kısmının sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, Kırım Tatarlarının 1944 sürgününden sonra on yıllarca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönemediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için, geçmişte olduğu gibi bugün de Kırım Tatar Türklerine olan desteğini sürdüreceğini belirten Aksoy, "Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz." ifadesini kullandı.

Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihin en acı olaylarından olan 'Çerkes Sürgünü' ise 156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak, ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

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