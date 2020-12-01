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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a mesaj: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerin başlatılacağı tarihin belirlenmesinde geri adım attığını hatırlatarak "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir." dedi
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a mesaj: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacağı tarihin belirlenmesi konusunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sahada olduğu gerekçesiyle geri adım attığını hatırlatarak, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesinin ardından da Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi.

Aksoy, Bakanlığa yöneltilen, "Yunanistan Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin başından beri Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Aksoy, "Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış ancak Yunanistan'ın Oruç Reis'in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım'da Antalya'ya döndüğünü duyurduğunu hatırlatarak "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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