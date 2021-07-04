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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, Libya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangına ilişkin Türkiye'nin üzüntüsünü dile getirerek, geçmiş olsun açıklamasında bulundu.
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, Libya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Büyük çaplı yangının üzüntüyle öğrenildiğini belirten Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

"Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz dost ve kardeş ülke Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir. Libya Milli Birlik Hükümeti'ne ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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