Dışişleri'nden ABD'nin 'Doğu Akdeniz' eleştirisine yanıt: Ciddi bir tutarsızlık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmasına ABD'den gelen eleştiriye cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine devam edeceğini duyurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yaptığı açıklama, bölgedeki gerilimleri tek tarafları olarak artırmakta... Güç kullanma, tehdit, gözdağı ve askeri hareketlilik gerilimlere çözüm getirmeyecektir" ifadesini kullandı. Ortagus'un ifadelerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu belirtti.

Aksoy, "Doğu Akdeniz’de Yunan- Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.



Ege ve Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'ın gerginliği artıran taraf olduğunu kaydeden Aksoy, "Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.