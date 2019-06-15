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Dışişleri'nden ABD'ye 'ifade özgürlüğü' cevabı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğu vurgulandı.
Dışişleri'nden ABD'ye 'ifade özgürlüğü' cevabı

Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermeyeceği" bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının mesajından birkaç saat önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." paylaşımı yapılmıştı.

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