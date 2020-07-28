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Dışişleri'nden ABD'ye: Kimse emir veremez

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamasına karşılık cevap verdi.
Dışişleri'nden ABD'ye: Kimse emir veremez

Türkiye'ye Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çarğı yapan ABD'ye Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bağımsız yargı sürecinin devam ettiğini belirten bakanlık, ABD'li makamlara "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." mesajını verdii

"HİÇ KİMSE EMİR VEREMEZ"

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın " Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’ya İlişkin Açıklaması Hakkındaki Soruya Cevabı" başlığıyla yayınladığı açıklama şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır.

Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez.

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