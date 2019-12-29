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Dışişleri'nden ABD'ye Sasunyan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'nca, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosusu Kemal Arıkan'ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kararı kınandı.
Dışişleri'nden ABD'ye Sasunyan tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin, dün Kaliforniya'da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği belirtildi. Kaliforniya Valisi'nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararın kuvvetle kınandığı ve reddedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır. Sasunyan'ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir. Ermeni terörist örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit veren Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır.  Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

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